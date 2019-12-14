Москва, , 08:17 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что в ходе «нормандского саммита» в Париже 9 декабря действительно были попытки перехода на разговор «на повышенных тонах», но в целом встреча прошла в рабочем режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко во время своего выступления на площадке клуба «Валдай» заявил, что на саммите «нормандской четверки» в Париже разговор велся иногда на повышенных тонах. Однако российская сторона действовала эффективно и не дала изменить Минские соглашения.

«Какое-то время там были даже идеи серьезным образом переработать тот документ … но твердость нашего лидера это все предотвратила», — сказал Руденко.

Песков подтвердил информацию о том, что были попытки перейти на на повышенные тона в ходе переговоров.

«Попытки были. Разговор был рабочий», — сказал он.