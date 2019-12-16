Минск, , 12:51 — REGNUM Лишение свободы без суда и следствия поможет искоренить в Белоруссии «палочно-галочную» систему. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 16 декабря на совещании с руководителями силовых ведомств.

Он отметил, что оценкой эффективности работы посредством палочно-галочной системы грешат многие ведомства, включая милицию, таможенные и налоговые органы, пожарную и санитарную службы. Так, в правоохранительной системе с сотрудников могут прямо потребовать три-пять протоколов о правонарушениях в день, обещая в противном случае лишить премии.

«Недопустимо, за это надо сажать в тюрьму без суда и следствия», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Много вопросов такого рода к милиции, уточнил президент и добавил, что главный критерий работы — это профилактическое воздействие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что стране «немножко народ разбаловали». Он привёл в пример врачей в западных странах, которые работают «круглые сутки» и не отказываются от места.

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