Минск, , 14:31 — REGNUM Врачи на Западе работают круглосуточно и в Белоруссии есть скрытые резервы для эксплуатации медиков. Об этом 13 декабря заявил Александр Лукашенко, посещая минский Белорусский государственный медицинский университет.

«Мы немножко народ разбаловали, — сообщил Лукашенко. — Надо упираться, как на Западе, там круглые сутки врач работает. Врач общей практики — он белого света не видит, и никто не отказывается».

Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил руководителю постсоветской республики, что хорошим стимулом для врачей и для закрепления кадров на местах станет повышение зарплаты. Сообщается, что поручение повысить таковую на 20% в 2020 году и удвоить в 2025 году Лукашенко уже отдал.

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Лукашенко уверен, что проблема с оттоком врачебных кадров из страны несерьёзная. Минздрав располагает данными, что с начала 2019 года из Белоруссии на заработки за границу уехали около 200 врачей и 20 человек приехали обратно. В прошлом 2018 году таковых было 158 и 40 соответственно.

«Благо в том, что быстро остудили головы некоторых визитеров, которые хотят туда (за границу) поехать и много заработать. Сейчас — в Польшу, Литву, потому что единое экономическое пространство, Евросоюз… Из Польши и Литвы хлынули люди куда-то зарабатывать деньги. У них образовался огромный дефицит. И некоторые наши — 100 человек там — рванули туда. Ну и что? В Литве они что нового увидели? Психологический фактор (срабатывает, — прим. пресс-службы), что люди там побывали и вернулись сюда и говорят нашим: «Ну, давайте, поезжайте, попробуйте». Это их остудило», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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Бессменный белорусский лидер также поведал: «Уж слишком сейчас раскручивается проблема оттока кадров. Но вы-то не видите, что под этим большая политика. Куда едут в основном? В Польшу и Литву. И сейчас муссируется этот вопрос прежде всего в оппозиционных средствах массовой информации — они в Польше и Литве все сидят. Почему? Чтобы вас привлечь туда. Шенген, единое пространство — из Литвы и Польши врачи рванули в Германию, Францию, Великобританию заработать денег. И там сегодня беда. Вот они и будоражат наше общество, чтобы подтолкнуть вас к выезду».