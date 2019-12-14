Берлин, , 06:52 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о попытках Москвы добиться экстрадиции причастного к терроризму гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

В эфире немецкого телеканала ZDF Маас заявил, что утверждения о том, что Россия неоднократно обращалась с запросом в Германию, «звучат нелепо» и похожи на попытку оправдания преступления.

Напомним, комментируя ситуацию с убитым в Берлине Хангошвили, российский президент отметил, что тот был одним из организаторов взрыва в московском метрополитене. Поэтому Москва не единожды обращалась с запросами в Германию с целью его экстрадиции. В свою очередь, представитель минюста ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что немецкому правительству не было известно о подобных запросах.

Как сообщало ИА REGNUM, Хангошвили был застрелен в центре Берлина 23 августа 2019 года. В рамках расследования был задержан российский гражданин, отказавшийся от дачи показаний. Из-за убийства Хангошвили Германия 4 декабря выслала двух сотрудников российского посольства.

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