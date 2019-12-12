Берлин, , 14:56 — REGNUM Немецкому правительству неизвестно о том, что Россия разыскивала гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, убитого в августе в Берлине. Об этом заявил на брифинге представитель минюста ФРГ Штеффен Зайберт.

Властям неизвестно о каком-либо запросе со стороны России, касающемся экстрадиции Хангошвили, сказал он. Зайберт отметил, что немецкая сторона на разных уровнях донесла до РФ свои ожидания о сотрудничестве по расследованию убийства грузинского гражданина.

Теперь в Берлине ждут, приведёт ли запрос к кооперации со стороны России, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 40-летний грузинский гражданин был убит в Берлине 23 августа 2019 года. В тот же день немецкие власти сообщили о задержании подозреваемого, гражданина РФ. В Германии полагают, что к убийству причастны российские власти.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что убитый Зелимхан Хангошвили был одним из организаторов взрыва в московском метро, участвовал в боевых действиях на стороне кавказских сепаратистов и находился в федеральном розыске в РФ.

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