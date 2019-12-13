Москва, , 11:36 — REGNUM Российская сторона с тревогой восприняла испытание в США ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил 13 декабря директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

Он отметил, что США вышли из договора и имели право испытать такую ракету. Однако запуск произошел спустя лишь несколько месяцев после прекращения действия договора, а значит ракету запрещённого типа разрабатывали давно.

«Нас это тревожит. Естественно, мы будем это учитывать», — сказал Ермаков РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США объявили об испытательном запуске новой баллистической ракеты. В Китае отметили, что американские власти заранее продумали свой выход из ДРСМД.

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