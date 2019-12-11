Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Вооружённые силы США в ближайшие двое суток могут осуществить испытательный пуск ракеты средней дальности с территории авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.

Об этом сказано в тексте международного оповещении для авиационного персонала (NOTAM).

Районом предстоящего ракетного пуска на 12 и 13 декабря объявлена акватория Тихого океана на тысячу км западнее базы ВВС США Ванденберг.

О типе и характеристиках ракеты пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне заявляли о планах испытать новую баллистическую ракету с дальностью действия до четырёх тыс. км.

Это стало бы первым испытанием ракеты такого типа после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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