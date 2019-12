13 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Максим Исаев, , 12:45 — REGNUM В сентябре 2019 года Япония и ЕС подписали соглашение о партнерстве в области устойчивых связей и качественной инфраструктуры (The Partnership on Sustainable Connectivity and Quality Infrastructure), отчасти в ответ на эскалацию торговой напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Соглашение 2019 года основано на соглашении 2015 года в области коммуникации, соглашении 2017 года о свободной торговле и экономическом партнерстве, а также на соглашении 2018 года о стратегическом партнерстве, пишет сотрудник Австралийского института стратегической политики Исаак Кфир в статье для издания The Strategist.

Евросоюз и Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Syndication Bureau: смогут ли курды пережить предательство Запада?

Новое соглашение является неотъемлемой частью Europa Connectivity Forum, призванного сформировать гораздо более тесные связи между Европой и Азией. В частности, в рамках данного форума ЕС и Япония стремятся защитить себя от последствий решения Вашингтона установить обновленный режим контроля за экспортом новых технологий. Закон о реформе экспортного контроля США от 2018 года, который вступит в силу в 2020 году, окажет негативное влияние на экономику ЕС и Японии. Брюссель и Токио четко осознают, что многие новые технологии потенциально могут иметь двойное назначение, следовательно, могут подпасть под американский закон об экспортном контроле, поэтому ЕС и Япония намерены предпринять меры для смягчения возможного удара.

Возможное обострение американо-китайской торговой войны вызывает серьезные опасения. Торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином уже оказало негативное влияние на экономику Японии, Германии и Нидерландов. Например, нидерландская компания по производству медицинского оборудования Philips скорректировала прогнозы своей прибыли из-за ухудшения китайско-американских торговых отношений.

Очевидно, что Токио и Брюссель разочарованы Вашингтоном, чья политика, по их мнению, подрывает сформировавшийся после Второй мировой войны международный порядок, основанный на правилах. Они признают, что, поскольку у них есть общие интересы и ценности, им следует наладить более тесное сотрудничество, так как международные финансовые, экономические и оборонные институты, такие как Всемирная торговая организация (ВТО), Международный валютный фонд и НАТО, оказались на грани паралича.

В соглашении о партнерстве в области устойчивых связей и качественной инфраструктуры указано, что ЕС и Япония хотят расширить свое присутствие в секторе информационных и коммуникационных технологий, на долю которого в 2015 году пришлось 9% ВВП Японии и 4% ВВП ЕС, а также 7% занятости в Японии и 3% в ЕС. Европейские и японские политики, вероятно, надеются на то, что данное партнерство поможет устранить некоторые ограничения, присутствовавшие в предыдущих соглашениях, а также улучшит их доступ к информационно-коммуникационным технологиям. Тем не менее в соглашении едва ли можно встретить отсылки к Китаю, не говоря уже об инфраструктурной инициативе председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс — один путь», соглашение не задает четких стратегических ориентиров.

Токио и Брюссель проявляют все большее беспокойство по поводу китайской инициативы «Один пояс — один путь» и ее информационно-коммуникационного компонента — «Цифрового шелкового пути» (DSR). Ключевой целью DSR является создание цифровых рынков путем развития систем электронной коммерции и электронных платежей, которые начинают играть важное значение при развитии «умных городов». Alibaba, Tencent и другие китайские компании делают ставку на информационно-коммуникационные технологии и стремятся занять доминирующее положение в международной системе, предлагая дешевые и надежные сетевые соединения. Крайне важно, что в соглашении между ЕС и Японией особое внимание уделяется Западным Балканам, Восточной Европе, Центральной Азии, Индо-Тихоокеанскому региону и Африке — приоритетным для КНР регионам в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

Партнерство между ЕС и Японией в области устойчивых связей и качественной инфраструктуры призвано устранить стратегические ограничения, которые содержались в предыдущих соглашениях. В частности, в области коммуникаций у европейских политиков возникло немало проблем, им постоянно приходилось балансировать между экономическими потребностями и правом на неприкосновенность частной жизни. При этом в Китае существует менее жесткий режим регулирования в сфере коммуникаций, что дает ему конкурентное преимущество.

Читайте также: Project Syndicate: как реанимировать работу Апелляционного органа ВТО?

Токио и Брюссель надеются, что посредством этого соглашения они направят четкий сигнал Пекину и странам, присоединившимся к инициативе «Один пояс — один путь», что ЕС и Япония заинтересованы в развитии цифровых коммуникаций, которые сочетали бы в себе финансовую устойчивость, прозрачность и качество.

Перед Токио и Брюсселем стоит ряд задач, включая борьбу с растущим влиянием КНР, конкуренцию и одновременно сотрудничество с Пекином. Процветание ЕС и Японии в значительной степени связано с КНР. Для Брюсселя дополнительной проблемой является то, что многие европейские страны подписали меморандум о взаимопонимании с Китаем, начав сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Со своей стороны, Япония понимает, что она просто не может конкурировать с быстрорастущим Китаем, поэтому ей нужны союзники. Это очень хорошо видно на примере приверженности премьер-министра Японии Синдзо Абэ делу создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.