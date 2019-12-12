12 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

До недавнего времени никто не думал, что США, ключевой разработчик правил, регулирующих ВТО, решат убить Апелляционный орган организации. Но это именно то, что, происходит в настоящий момент.

Максим Исаев, , 11:06 — REGNUM 11 декабря 2019 года исполнилось 18 лет со дня вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО). Эта дата также знаменует собой начало эпохи, когда ВТО придется действовать, больше не имея в своем распоряжении функционирующего Апелляционного органа для рассмотрения торговых споров между странами-членами, пишут экономист Шан-Джин Вэй и сотрудник китайского Университета международного бизнеса и экономики Синьдин Юй в статье для издания Project Syndicate.

Груз из Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

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Почему ВТО рушится и можно ли его реанимировать, пока не стало слишком поздно? До вступления Китая в ВТО в 2001 году многие опасались, что его членство может обречь существование организации. Во-первых, скептики утверждали, что нарушения правил Китаем станут столь распространенным явлением, что многочисленные жалобы просто сокрушат Апелляционный орган ВТО, состоящий из семи судей. Во-вторых, Китай может заявить о собственных претензиях по бесчисленному количеству несущественных вопросов против других стран, которые просто захлестнут организацию. И, наконец, говорилось о том, что Китай просто будет игнорировать решения, направленные против него, что подорвет авторитет ВТО.

Китай и ВТО

Ничего из этого не произошло. Из 349 торговых споров, переданных в ВТО с конца 2001 года, Китай был ответчиком в 44 случаях (12,6% от общего числа), что соответствует 12,8%-ной доле страны в мировом экспорте в 2018 году. Интересно, что это число меньше, чем у США. Против США за тот же период подали 99 жалоб, а против ЕС — 52. Отчасти это связано с тем, что Китай продолжал снижать пошлины и нетарифные торговые барьеры, а также снижать инвестиционные ограничения в соответствии с — и иногда выходя за рамки — условиями своего соглашения о вступлении в ВТО. Фактически лишь небольшое количество стран за указанный период сократили собственные торговые барьеры на столько же, на сколько и Китай.

Кроме того, нельзя сказать, что Китай подал чрезмерное количество жалоб. С декабря 2001 года Китай обратился в ВТО с 21 жалобой (6% от общего числа), что ниже его доли в мировом импорте в 2018 году, составляющей 10,8%. Поразительно, что это число также значительно ниже, чем у США (55 жалоб) и ЕС (46 жалоб).

До недавнего времени никто не думал, что США, ключевой разработчик правил, регулирующих ВТО, решат убить Апелляционный орган организации. Но это именно то, что, происходит в настоящий момент. С 2017 года, когда начали истекать полномочия некоторых судей Апелляционного органа, США систематически отклоняют кандидатуры любых преемников, назначенных другими странами. Очевидно, что США это делают для того, чтобы парализовать работу системы до тех пор, пока другие страны не согласятся принять правила, которые пришлись бы по вкусу Вашингтону.

Для работы любой комиссии ВТО по урегулированию споров требуется как минимум трое судей. Таким образом, учитывая то, что срок полномочий двух из трех оставшихся судей Апелляционного органа истек 10 декабря, «высший суд» организации теперь функционально мертв.

Со времени создания ВТО в 1995 году мировой ВВП вырос примерно на 250%, а объем мировой торговли увеличился примерно на 270%. Профессиональный бескорыстный процесс по урегулированию торговых споров между странами был залогом этого успеха. Поскольку более крупные страны всегда имеют большее рыночное влияние на двусторонних или региональных торговых переговорах, чем небольшие страны, работа Апелляционного органа помогла выровнять игровое поле в пользу подавляющего большинства членов ВТО (небольших и средних стран).

Флаг ВТО

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Для того чтобы реанимировать ВТО, нужно изменить правила организации. Возможно, судьи апелляционной инстанции должны назначаться большинством или квалифицированным большинством голосов, чтобы ни одна страна больше не смогла заблокировать процесс назначения новых кандидатов. Кроме того, состав Апелляционного органа можно было бы расширить до 15 судей в соответствии с ростом объемов торговли, при этом увеличив срок их полномочий. Или срок полномочий трех последних судей может быть временно продлен.

Но все эти меры окажутся недостаточными. США, Китай и другие страны также заинтересованы в модернизации правил ВТО, касающихся государственных предприятий, государственных закупок, антидемпинговых дел и цифровой торговли. Независимо от того, какие бы реформы эти страны ни хотели провести, уничтожение системы ВТО по урегулированию споров — это не выход.