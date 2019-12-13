Нью-Йорк, США, , 02:55 — REGNUM Резолюция, призывающая государства Ближнего Востока к созданию в регионе зоны, свободной от всех видов ядерных вооружений, приняла Генассамблея ООН в ходе сессии 12 декабря.

Документ поддержали 175 государств. США и Израиль выступили против, а еще три страны от голосования воздержались.

Резолюция призывает все стороны проработать вопрос о принятии мер, необходимых для выполнения предложенной ООН программы, в которой говорится, что государства Ближнего Востока не должны разрабатывать, производить, испытывать или приобретать и размещать на своей территории ядерное оружие.

Авторы документа также призывают страны региона присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября по итогам первой сессии конференции ООН была принята декларация по созданию в ближневосточном регионе зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения.

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