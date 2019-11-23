Нью-Йорк, США, , 04:20 — REGNUM Декларация по созданию в ближневосточном регионе зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения, принята по итогам первой сессии конференции ООН. Об этом 22 ноября сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

Ульянов добавил, что всем государствам Ближнего Востока было направлено приглашение поддержать начинание и подключиться к участию в следующих заседаниях. Также было принято общее решение проводить сессии конференции каждый год в конце ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября на конференции по нераспространению в Москве заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия выступает за создание зоны без оружия массового поражения на Ближнем Востоке.