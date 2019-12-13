Брюссель, , 01:19 — REGNUM Лидеры Евросоюза согласовали продление санкций против России ещё на полгода, сообщил 12 декабря дипломатический источник на полях Евросовета. Для этого участникам встречи в Брюсселе пришлось отложить важную дискуссию, посвящённую спасению климата.

«Лидеры отложили дискуссии по климату, перешли к другим вопросам, среди них была и Россия. Санкции были продлены», — цитирует РИА Новости собеседника.

Напомним, антироссийские санкции в ЕС и США рассматривают как элемент политического и экономического давления на Россию. Они были введены в 2014 году после государственного переворота на Украине, отказа Донбасса подчиниться новым киевским властям и возвращения Крыма в состав России.

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