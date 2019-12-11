Брюссель, , 08:16 — REGNUM При новых институтах Евросоюза в отношениях между ним и Россией может произойти «новое начало». Об этом 11 декабря заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«В ходе нового, начавшегося буквально десять дней назад еэсовского институционального цикла, мы можем стать свидетелями «нового начала» в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными», — сказал постпред РФ на приеме в российской дипломатической миссии в Брюсселе по случаю 30-летия подписания Соглашения между СССР и Европейскими сообществами о торговле, коммерческом и экономическом сотрудничестве.

Также он отметил, что в настоящее время отношения между РФ и ЕС нельзя назвать нормальными и что наиболее противоестественным и отравляющим их фактором являются санкции против России, которые введены в 2014 году и из-за которых «простаивают многие механизмы российско-еэсовского сотрудничества».

Помимо этого, дипломат уточнил, что при этом взаимозависимость России и ЕС никуда не делась, так ка на долю ЕС приходится почти половина товарооборота РФ, бизнес Европы продолжает инвестиции в российскую экономику, жители России получают рекордное количество шенгенских виз, развивается приграничное сотрудничество и реализуется большое количество совместных проектов в образовании, культуре и науке.

«Медленно, но верно в Брюсселе осознают, что друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно», — заявил Владимир Чижов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президент Литвы Гитанас Науседа в очередной раз высказался за сохранение санкций Евросоюза в отношении России.