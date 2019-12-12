Вашингтон, , 15:55 — REGNUM Наиболее влиятельной женщиной мира в 2019 году была канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом говорится в публикации американского финансово-экономического журнала Forbes.

Редакция отмечает, что Меркель занимает первое место девятый год подряд. Она продолжается бороться с антииммигрантскими настроениями в Европе.

Второе место журнал отдал главе Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, а третье — спикеру палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В сотню влиятельных женщин также попали американская телеведущая Опра Уинфри, британская королева Елизавета II, дочь президента США Иванка Трамп.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина оказалась на 53-й строчке, сотую заняла шведская экологическая активистка, школьница Грета Тунберг.

Как сообщало ИА REGNUM, Грету Тунберг ранее провозгласил «Человеком года» американский журнал Time.

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