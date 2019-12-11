Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг названа «Человеком года» по версии американского журнала Time. Такое заявление прозвучало 11 декабря в эфире программы Today на телеканале NBC.

Редакция журнала по традиции называет имя «Человека года» в декабре. Портрет победителя публикуют на обложке издания. Звание получает человек, который, по мнению редакции, в течение года наиболее активно влиял на общество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее редакция еженедельника опубликовала список номинантов на звание «Человек года». В нем оказались, в частности, президент США Дональд Трамп, китайский лидер Си Цзиньпин, новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн, основатель Facebook Марк Цукерберг.

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