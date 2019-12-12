Москва, , 15:07 — REGNUM Заявления прокуратуры Нидерландов в отношении России по делу о крушении Boeing рейса МН17 и жителя ДНР Владимира Цемаха вызывают в России недоумение. Об этом 12 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва в высшей степени заинтересована в установлении истинных причин крушения самолета, о чем в России регулярно говорили и делали соответствующие заявления. Кроме того, с самого первого дня РФ оказывала содействие проводимому расследованию и продолжает это делать по сегодняшний день.

«Заявления голландской прокуратуры, которые естественно тиражировались в СМИ, дополнялись так называемыми аналитическими оценками, вызывают у нас недоумение», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, житель ДНР Владимир Цемах был похищен и задержан Службой безопасности Украины в июне 2019 года, а в сентябре в результате обмена пленными между Россией и Украиной он оказался на свободе.

Нидерланды, которые обвиняют бывшего военнослужащего ДНР в причастности к крушению малайзийского Boeing MH17, настаивали на том, что Цемах должен остаться под стражей. Россия «сознательно позволила» Цемаху покинуть территорию РФ и не выполнить просьбу Нидерландов, считают в Нидерландах.

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