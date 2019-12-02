Амстердам, , 15:49 — REGNUM Голландская прокуратура обвиняет российских властей в том, что они сознательно не выдали Владимира Цемаха Голландии. Донбасский ополченец Цемах в Голландии подозревается в причастности к делу малайзийского «Боинга». По мнению голландской прокуратуры, такое решение российских властей является нарушением Европейского договора об экстрадиции. Об этом сообщил представитель голландских правоохранительных органов в беседе с местным новостным сайтом NU.nl.

Голландская прокуратура утверждает, что российские власти знали о том, что Цемах собирается покинуть территорию РФ, и не воспрепятствовали этому.

Ранее Цемах был отпущен украинскими властями в рамках обмена пленными между Россией и Украиной. После обмена голландские власти немедленно попросили о задержании Цемаха с последующей выдачей его Голландии. С точки зрения голландской прокуратуры, у российских властей не могло быть препятствий для выдачи Цемаха, поскольку он является поданным Украины, а не РФ. Голландские власти через дипломатические и политические каналы неоднократно настаивали на выполнении запроса о выдаче Цемаха, но без результата. В конце концов российские власти сообщили, что им неизвестно, находится ли Цемах на территории РФ. На самом деле на тот момент уже было известно, что он находится в Донбассе, откуда выдать его невозможно.

По словам представителя голландской прокуратуры, в его ведомстве пришли к выводу, что российские власти допустили выезд Цемаха из Российской Федерации и не пожелали удовлетворить голландский запрос о его выдаче. При этом в соответствии с Европейским договором об экстрадиции она была обязана это сделать, заявил голландский представитель.