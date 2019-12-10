Париж, , 02:54 — REGNUM Зелимхан Хангошвили, убитый в Германии в августе 2019 года, являлся одним из организаторов взрыва в московском метрополитене заявил президент России Владимир Путин, 10 декабря в ходе пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате» в Париже.

По словам Путина, мужчина принимал участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он находился в федеральном розыске в РФ. Президент отметил, что только в одной из акций Хангошвили убил 98 человек. Путин добавил, что не знает деталей гибели мужчины.

«Я не знаю, что там произошло. Это бандитская среда. Там может произойти все, что угодно», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был застрелен в центре Берлина 23 августа 2019 года. В рамках расследования был задержан российский гражданин, отказавшийся от дачи показаний. Из-за убийства Хангошвили Германия 4 декабря выслала двух сотрудников российского посольства.