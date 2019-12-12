Минск, , 13:57 — REGNUM Александр Лукашенко поздравил президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с Международным днём нейтралитета. Об этом сегодня, 12 декабря, проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко уверен, что благодаря заявленному нейтралитету Туркмения «демонстрирует пример добрососедства и успешного развития сотрудничества со всеми государствами». Он также напомнил о своей поддержке не названных международных инициатив Туркмении.

Кроме того, сказано в официальном сообщении, Лукашенко «выразил убеждение, что стратегическое взаимодействие двух стран будет и впредь служить высокой цели обеспечения мира, безопасности и гражданского согласия».

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Лукашенко пожелал туркменскому коллеге «доброго здоровья и воплощения задуманного, а жителям братского Туркменистана — счастья и процветания».

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