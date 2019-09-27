За годы суверенитета Туркмения достигла значительных результатов в национальном строительстве, социальном и экономическом развитии, укреплении позиций на международной арене. Об этом заявил Александр Лукашенко в поздравлении президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова и народа страны с Днём независимости, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Минск, , 14:54 — REGNUM «В Белоруссии рассчитывают на дальнейшее углубление отношений дружбы, плодотворного партнерства и взаимной поддержки между двумя странами. Убежден, что общими усилиями мы выведем белорусско-туркменский диалог на качественно новый уровень, полностью отвечающий интересам двух народов», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее белорусский лидер неоднократно публично восхищался туркменским коллегой Сапармуратом Ниязовым, известным также как «туркменбаши» и «седар». В 2009 году он посетил музей первого президента Туркмении и оставил запись в Книге почётных гостей: «Мне посчастливилось лично знать Сапармурата Атаевича. Он меня, тогда еще молодого политика, многому научил: жизненной мудрости, чуткому отношению к своему народу, умению рассчитывать каждый шаг». Лукашенко также отметил: «Уверен, что туркменскому народу с первым национальным лидером повезло. Сапармурат Атаевич Ниязов заложил надежный фундамент для строительства Эпохи Великого Возрождения Туркменистана».

Также напомним, что 30 мая в Ашхабаде президент Туркмении обсуждал с председателем совмина Белоруссии Сергем Румасом конфликт вокруг строительства Гарлыкского калийного горно-обогатительного комбината — крупнейшего проекта двустороннего сотрудничества. Туркменская сторона считает, что белорусские партнёры не справились со взятыми на себя обязательствами и требует компенсации.

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