Тбилиси, , 12:33 — REGNUM Во время протестной акции возле грузинского парламента в Тбилиси 12 декабря сотрудники полиции задержали 16 человек. Об этом сообщает МВД Грузии.

По данным ведомства, в отношении всех задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Есть данные, что задержан также и лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

Ранее в МВД Грузии сообщили о 12-ти задержанных. Их обвинили в хулиганстве и сопротивлению правоохранителям.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря в Тбилиси толпа протестующих пыталась не допустить депутатов в парламент. Участники акции хотели сорвать рассмотрение вопроса о назначении судей в Верховный суд страны. Когда полиция стала оттеснять протестующих, произошла потасовка. Чать участников акции были задержаны.