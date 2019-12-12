Тбилиси, , 10:48 — REGNUM Задержание 12-ти участников акции протеста 12 декабря возле грузинского парламента подтвердили в министерстве внутренних дел Грузии. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.

По данным журналистов, силовики рассказали, что в отношении всех задержанных составлены акты об административных правонарушениях. 12 человек задержаны на основании статьи 166 (хулиганство), а шестерым из них предъявлены обвинения по статье 173 (неповиновение законным требованиям полиции).

Есть ли среди задержанных лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе, которого посадили в патрульный автомобиль во время потасовки с полицией, пока неизвестно.

Как передавало ИА REGNUM, толпа протестующих собралась утром 12 декабря возле парламента Грузии с целью блокировать вход в него. В этот день депутаты планируют рассмотреть список кандидатов в Верховный суд и возможность лишения депутатских полномочий Нику Мелия, члена партии «Единое национальное движение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тбилиси возле парламента началась потасовка протестующих и полиции