Бухарест, , 00:05 — REGNUM Указы об отзыве государственных наград у 12 человек подписал президент Румынии Клаус Йоханнис. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба администрации президента.

Согласно президентским указам, были отозваны орден «Звезда Румынии» у четырёх человек, орден «Верная служба» у пяти человек, орден «За заслуги» у трёх человек.

Государственных наград лишились государственные служащие, осуждённые за различные уголовные преступления. В том числе за коррупцию, извлечение выгоды из служебного положения и влияния, за взяточничество, организацию преступной группировки и выдачу служебной секретной информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переизбрании на второй срок президента Румынии Йоханниса. Его соперница, глава Социал-демократической партии (СДП) Виорика Дэнчилэ, после проигрыша на выборах подала в отставку с поста руководителя партии.

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