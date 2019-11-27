Бухарест, , 03:58 — REGNUM Проигрыш на президентских выборах в Румынии кандидата в президенты от Социал-демократической партии (СДП) Виорики Дэнчилэ привёл к её отставке с поста главы партии. Об этом сообщает агентство AGERPRES.

Дэнчилэ ушла в отставку 26 ноября, во время заседания Исполнительного комитета СДП.

«Я поняла мнение коллег, тот факт, что они хотят перезагрузки партии, тот факт, что кто-то должен принять ответственность за результаты выборов. Это не момент слабости, это момент достоинства», — сказала она после заседания.

После своей отставки с поста лидера партии Дэнчилэ возглавит женскую организацию СДП.

Вместе с Дэнчилэ в отставку ушла большая часть руководителей партии.

Временным главой партии стал спикер Палаты депутатов Румынии Марчел Чолаку, объявивший о проведении съезда СДП в феврале 2019 года. Новым генеральным секретарем — Паул Стэнеску.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших в Румынии президентских выборах победил действующий президент и кандидат от Национал-либеральной партии Клаус Йоханнис.

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