* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:59 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило об ответственности за нападение на конвой НАТО у базы «Баграм» в Афганистане, 11 декабря передает агентство Associated Press.

По информации на данный момент, в результате атаки смертников и вооруженных боевиков пострадали не менее 48 человек. Ранения получили несколько военнослужащих США.

Авиабаза «Баграм», на которой размещены силы США, оцеплена бронетехникой. В районе базы продолжаются вооруженные столкновения.

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