Кабул, , 11:08 — REGNUM Количество пострадавших из-за подрыва автомобиля возле конвоя НАТО у авиабазы «Баграм» в районе Баграм провинции Афганистана Парван возросло до 48 человек. Об этом 11 декабря сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

При этом отмечается, что ни одна из действующих в этом регионе радикальных группировок до настоящего времени не взяла на себя ответственность за взрыв.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при подрыве автомобиля рядом с конвоем НАТО у авиабазы Баграм пострадали как минимум 30 человек из числа местных жителей.