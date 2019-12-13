Москва, 13 декабря 2019, 00:45 — REGNUM Российская радиолокационная станция «Контейнер» за несколько лет своего функционирования подтвердила предполагавшиеся высокие характеристики и теперь, с 1 декабря сего года, официально поставлена на боевое дежурство. О том, какими важными характеристиками обладает эта станция и почему она делает внезапное нападение противника невозможным, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Приёмная часть загоризонтной радиолокационной станции «Контейнер». Мордовия
Приёмная часть загоризонтной радиолокационной станции «Контейнер». Мордовия
Mil.ru

Полное название нового радара ВС РФ уже содержит в себе намек на его суперспособности. Загоризонтная радиолокационная станция (ЗГРЛС) 29Б6 «Контейнер» может обнаруживать аэродинамические цели на расстоянии до 2 тысяч (а по другим данным — до 3 тысяч км), причем обнаруживать их, даже если представляют из себя маломерные радионевидимые объекты. Такие, как БПЛА или «стелсы».

Тем более «Контейнер» способен заблаговременно просигнализировать о массовом запуске крылатых ракет или подозрительных перемещениях крупных соединений военной авиации. С учетом дальности обнаружения, которую обеспечивает этот комплекс, сигнал от «Контейнера» позволяет заранее принять меры по обороне, приведя силы ПВО в полную боевую готовность и сконцентрировать истребители-перехватчики на опасных направлениях. Таким образом, внезапный массированный удар, выводящий из строя защитные силы России, с введением этой и подобных ей РЛС становится менее вероятным. Аналогов у этого устройства нет, хотя исследования ведутся и в США, и в Европе. На каких же принципах работает этот загоризонтный радар?

Читайте подробности в статье Леонида Нерсисяна «На что способен российский радиолокатор «Контейнер»?».