4 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Основной задачей «Контейнера» является вскрытие факта массированного пуска крылатых ракет по российской территории или взлёта и приближения самолётов противника к российским границам, что даёт значительное количество времени на приведение сил ПВО в полную боевую готовность, концентрацию истребителей-перехватчиков на направлении подлета и т. д.

Леонид Нерсисян, , 21:45 — REGNUM По данным Министерства обороны России, с 1 декабря 2019 года на боевое дежурство заступила новейшая загоризонтная радиолокационная станция (ЗГРЛС)29Б6 «Контейнер», способная обнаруживать различные аэродинамические цели на расстоянии до 2000 километров. Рассмотрим, как устроен этот уникальный объект и каким образом введение его в строй повысит эффективность российской системы воздушно-космической обороны.

Сеть для врага

«Контейнер» должен сделать внезапный удар невозможным

Радиолокационная станция «Контейнер» имеет достаточно долгую историю. Спроектирована она была ещё во второй половине 1990-х годов «Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи», а с 2002 года начались строительство и испытания различных компонентов этой станции, продолжавшиеся до 2013 года, после чего «Контейнер» был введен в опытную эксплуатацию.

«Контейнер» является двухкоординатной радиолокационной станцией, предназначенной для обнаружения различных аэродинамических объектов на огромном расстоянии. Принцип обнаружения целей за горизонтом основан на «эффекте Кабанова» — явлении отражения коротких радиоволн, излучённых под большим углом к горизонту от ионосферы. Станция состоит из двух частей — передающей и приёмной, которые разнесены на расстояние почти 300 километров. Передающая часть станции находится в Нижегородской области (г. Городец), а приёмная — в Мордовии, рядом с городом Ковылкино. Как передающая, так и приёмная часть «Контейнера» представляют собой огромное поле, имеющее размеры порядка 1,5 километра в длину и до 200 метров в ширину, где размещаются фидерные антенны. Известно, что приёмная часть станции состоит из 144 антенн, каждая из которых высотой 34 метра. Каждое из антенных полей соединено с аппаратурным комплексом, размещаемым в стандартных транспортируемых контейнерах. Аппаратура комплекса позволяет отслеживать одновременно до 5 тысяч воздушных объектов.

Первоначально сектор обзора «Контейнера» составлял 180 градусов, но в последующем удалось увеличить его до 240 градусов. В существующем виде дальность обнаружения целей станцией составляет около 3000 километров. «Контейнер» способен эффективно обнаруживать и сопровождать все виды аэродинамических целей — самолёты, вертолёты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и т. п. Кроме того, в отличие от обычных радиолокационных станций, на дальность обнаружения «Контейнера» значительно меньшее влияние оказывает эффективная отражающая поверхность цели (объекты с пониженной радиолокационной заметностью).

Стоит заметить, что фактически станция «Контейнер» функционирует с 2013 года, теперь же она официально поставлена на боевое дежурство. Появление такой станции имеет огромное стратегическое значение. Несмотря на то, что работы по созданию подобных ЗГРЛС ведутся в США, Китае и странах Западной Европы, Россия стала первой страной, успешно построившей и принявшей на вооружение подобную станцию.

Основной задачей «Контейнера» является вскрытие факта массированного пуска крылатых ракет по российской территории или взлёта и приближения самолётов противника к российским границам, что даёт значительное количество времени на приведение сил ПВО в полную боевую готовность, концентрацию истребителей-перехватчиков на направлении подлета и т. д. Как показывает опыт различных конфликтов последних десятилетий, одним из ключевых факторов, обуславливающих эффективность средств ПВО, является своевременное обнаружение средств воздушного нападения противника.

Кроме того, возможности станции позволяют эффективно отслеживать и одиночные воздушные цели, а следовательно, и в значительной степени отслеживать перемещения вооружённых сил НАТО в Европе.

На текущий момент запланировано строительство ещё одной ЗГРЛС «Контейнер» на Дальнем Востоке. А в перспективе они могут быть построены и на других направлениях, что позволит создать сплошную стратегическую систему предупреждения о воздушном нападении.