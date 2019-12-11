Рим, , 16:12 — REGNUM Депутаты итальянского парламента от партии «Лига» на заседании в среду, 11 декабря, обвинили входящие в правящую коалицию партии в «продажности».

После выступления премьер-министра Джузеппе Конте, в котором тот заявил, что Италия поддержит реформу «механизма стабильности ЕС», депутаты от партии Маттео Сальвини в течение нескольких минут скандировали слово «Продались».

По данным итальянской оппозиции, предложенные поправки в «механизм» значительно расширяют возможности вмешательства ЕС в экономическую политику государств с высоким уровнем госдолга (в том числе Италии).

В оппозиции подозревают, что Конте уже подписал этот пакт (не испросив согласия ни депутатов, ни министров), благодаря чему и получил поддержку евробюрократов для утверждения на свой пост. Источники итальянских СМИ в Брюсселе также подтверждают, что поправки уже были поддержаны всеми лидерами ЕС, однако Конте утверждает обратное.

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