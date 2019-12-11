Рим, , 14:40 — REGNUM Правящая коалиция Италии в среду, 11 декабря, согласовали поддержку страной реформы «механизма финансовой стабильности» Евросоюза.

Премьер-министр Джузеппе Конте в ходе своего выступления в парламенте заявил, что нет никаких причин опасаться этого пакта, поскольку он вовсе не предполагает «автоматической» реструктуризации госдолга стран-членов ЕС.

По данным итальянской оппозиции, предложенные поправки в «механизм» значительно расширяют возможности вмешательства ЕС в экономическую политику государств с высоким уровнем госдолга (в том числе Италии).

В оппозиции подозревают, что Конте уже подписал этот пакт (не испросив согласия ни депутатов, ни министров), благодаря чему и получил поддержку евробюрократов. Источники итальянских СМИ в Брюсселе также подтверждают, что поправки поддержаны уже всеми лидерами ЕС. Однако Конте утверждает обратное.

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