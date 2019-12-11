Сеул, , 11:49 — REGNUM Армия США вернула под контроль Южной Кореи четыре военные базы после длительных дискуссий о загрязнении местности в результате использования баз американскими военными. Об этом 11 декабря сообщает агентство Yonhap.

Также сообщается, что возвращены базы Кэмп Игл и Кэмп Лонг в городе Вонджу, территория базы Кэмп Маркет в городе Бупхён, а также Кэмп Хоуви в расположенном около границы с КНДР городе Тондучхон.

Помимо этого указывается, что решение о возврате военных баз было принято 11 декабря во время заседания совместного совета по соглашению о статусе сил (Status of forces agreement, SOFA) на базе Кэмп Хамфрис в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо в 70 км от Сеула.

Кроме этого, уточняется, что в результате проведенных переговоров главой североамериканского департамента МИД Республики Корея Ко Юн Чжу и заместителем командующего Вооруженными силами США на Корейском полуострове генералом-лейтенантом Кеннетом Висбахом согласованы шаги по передаче базы Йонгсан Гэррисон в Сеуле для создания на этом месте городского парка.

При этом стороны пришли к соглашению о продолжении консультаций об ответственности за устранение загрязнения местности вблизи баз, а также по усилению мер для охраны окружающей среды.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk был замечен в небе над Корейским полуостровом.