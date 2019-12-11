Сеул, , 10:30 — REGNUM Американский беспилотник был замечен над Корейским полуостровом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk пролетел над полуостровом на высоте 52 тыс. футов (~16 км). Кроме того, беспилотник также был замечен в южнокорейской провинции Кёнгидо.

Отмечается, что полёт воздушного судна может быть связан с сообщениями о проведении на космодроме Сохэ испытания твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет.

Напомним, что 10 декабря над Корейским полуостровом был замечен самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8C Joint Stars, а 9 декабря — разведывательный самолёт Boeing RC-135W.