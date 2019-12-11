Москва, , 09:56 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) закончил расследование дела в отношении экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, который обвиняется в призывах к терактам на территории РФ через СМИ, и направил его в суд. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба СКР.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Украины, экс-кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что экс-глава минобороны Украины обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и что в настоящее время он объявлен в международный розыск и заочно арестован в апреле текущего года.

Кроме этого, напоминается, что Гриценко выступал с призывами подрывать российские поезда в приграничных с Украиной районах и производит подрывы автомобилей в Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую спецслужбами России деятельность, которая направлена на уничтожение украинской военный техники и убийство представителей украинских силовых ведомств.

Помимо этого, указывается, что в данный момент экс-министр обороны Украины скрывается на украинской территории и не может быть оттуда экстрадирован в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины.

«В настоящее время уголовное дело по обвинению Анатолия Гриценко с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключается в сообщении.

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