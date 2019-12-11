Киев, , 08:44 — REGNUM Российская газовая компания «Газпром» имеет на руках несколько «нестандартных козырей» на переговорах о транзите газа в ЕС и потому о победе тут говорить рано. Об этом 11 декабря написал на своей официальной странице в социальной сети Facebook глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

«У наших оппонентов еще несколько нестандартных «козырей». Поэтому праздновать победу точно рано», — написал Коболев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным на «нормандском саммите» в Париже сторонам удалось разблокировать вопрос о транзите газа России через территорию Украины.