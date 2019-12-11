Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Россию поддержать усилия Вашингтон по Ирану и КНДР, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент (Трамп) призвал Россию поддержать усилия США по предотвращению разработки Ираном ядерных вооружений и по денуклеаризации КНДР», — говорится в сообщении, опубликованного по итогам встречи Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Тегеран объявил о возобновлении работы завода по обогащению урана в Фордо в рамках поэтапного отказа от своих обязательств по СВПД из-за одностороннего выхода из сделки Соединённых Штатов.

В свою очередь в Вашингтоне заявили, что с 15 декабря власти США отменяют исключение из санкций по Ирану, действовавшее в отношении ядерного объекта в Фордо.

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