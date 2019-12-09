Тегеран, , 10:53 — REGNUM Иранские власти полагают, что Россия продолжит сотрудничать с Тегераном по ядерному объекту в Фордо, несмотря на восстановление санкций со стороны США. Об этом заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, передаёт 9 декабря агентство ISNA.

Он отметил, что Россия продолжает участие в строительстве второго и третьего энергоблоков на АЭС «Бушер». Технически Иран готов продолжить работу со стабильными изотопами и без России, однако с политической точки зрения сотрудничество с Москвой выгоднее, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран объявил о возобновлении работы завода по обогащению урана в Фордо в начале ноября. США в ответ заявили о восстановлении санкций в отношении этого объекта. В Москве заявили, что США тем самым нарушили международные обязательства.

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