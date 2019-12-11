Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Американские власти уделяют пристальное внимание вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известному как СНВ-3. Об этом сообщил журналистам верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.

Он отметил, что законодатели, работая над проектом военного бюджета США на новый финансовый год, потребовали от Белого дома уведомить Конгресс о возможном выходе из договора за 120 дней до момента вступления такого решения в силу. Это говорит о том, что американский Конгресс придаёт важность вопросу.

«Мы уделяем ему крайне пристальное внимание», — подчеркнул Уолтерс, который также возглавляет Европейское командование Вооруженных сил США.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) прекращает своё действие в 2021 году. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва представила Вашингтону свои предложения о продлении договора, и её устроят любые варианты продления соглашения.

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