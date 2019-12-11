Вашингтон, 11 декабря 2019, 03:25 — REGNUM Предложения России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) были представлены американской стороне. Об этом 10 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США.
По словам Лаврова, РФ устроят любые варианты продления СНВ-3.
Как сообщало ИА REGNUM, действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) заканчивается в 2021 году.
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