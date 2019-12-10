Генуя, Италия, , 22:09 — REGNUM Сотрудники Финансовой гвардии Италии во вторник, 10 декабря, провели очередные обыски в рамках дела о хищении средств партии «Лига».

Предполагается, что причастные к партии лица «отмыли» эти средства, с проверкой этой версии и были связаны новые обыски.

Как сообщалось ранее, суд принял решение конфисковать 49 млн евро со счетов «Лиги»: в 2008 году (при прежнем, до Маттео Сальвини, руководстве партии) эти средства, по утверждению прокуратуры, были получены мошенническим путем от государства тогдашними руководителями партии.

В партии Сальвини считают эти действия политическим преследованием: в «Лиге» полагают странным, что за совершенные больше десяти лет назад действия конкретных физических лиц, тогдашних руководителей партии, должна отвечать вся партийная структура.

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