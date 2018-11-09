Кассационный суд Италии не отменит штраф для партии Сальвини

Рим, , 16:11 — REGNUM Кассационный суд Италии отклонит иск партии «Лига» Маттео Сальвини, чьи адвокаты требовали отменить решение о конфискации 49 млн евро со счетов партии, сообщает информагентство Ansa в пятницу, 9 ноября.

На закрытом от прессы заседании судьи высказались в поддержку решений, ранее принятых другими судами, сообщили журналистам адвокаты «Лиги». Официально решение будет оглашено 9 или 10 ноября.

Как сообщалось ранее, суд принял решение конфисковать 49 млн евро со счетов «Лиги»: в 2008 году эти средства, по утверждению прокуратуры, были получены мошенническим путем от государства тогдашними руководителями партии.

В партии Сальвини считают эти действия политическим преследованием: в «Лиге» полагают странным, что за совершенные больше 10 лет назад действия конкретных физических лиц, тогдашних руководителей партии, должна отвечать вся партийная структура.

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