Сосновый Бор, Ленинградская область, , 14:32 — REGNUM Глава города Сосновый Бор (Ленинградская область) объявил о намерении расстаться с начальницей отдела по молодежной политике своей администрации после того, как чиновница в нецензурной форме посоветовала молодежи больше работать, чтобы добиться успеха в жизни.

Об этом сообщает 10 декабря пресс-служба администрации города, в котором находится Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС).

Напомним, 6 декабря Александра Позднякова выступила на региональном молодежном форуме в Гатчине. Свое выступление она снабдила нецензурной лексикой из-за чего вызвала бурю эмоций как в зале, так и в интернете, куда был выложен видеоролик с ее напутственной речью.

Читайте также: Чиновница из Ленобласти матом посоветовала молодежи больше работать

По словам главы города атомщиков Михаила Воронкова, выступление Анастасии Поздняковой вызывает у него чувство досады, поскольку его подчиненная никогда никаких нареканий не вызывала. Кроме того ее он охарактеризовал как человека, который действительно работает, пашет, «но… не нашел слово-синоним».

Однако нецензурно выражаться, по мнению главы Соснового Бора, чиновникам нельзя, и надо думать, прежде чем начать говорить.

«Иногда короткое слово ярче, чем целое предложение, но надо отдавать себе отчет, понимать, что ты делаешь», — сказал Воронков.

Увиденное ошарашило главу Соснового Бора и он не может понять, что двигало муниципальным служащим, чтобы подкрепить свою речь таким словом.

По распоряжению главы, выступление Поздняковой оценит комиссия по этике, решение которой будет иметь рекомендательный характер.

«Для себя я уже принял решение. Нам не по пути с такими муниципальными служащими, которые позволяют себе подобного рода поступки. Думаю, что мы будем расставаться», — отметил Воронков.

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновники должны следить за своей речью — психолог о матерящейся начальнице