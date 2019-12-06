Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Начальник отдела по молодежной политике администрации города атомщиков Сосновый Бор (Ленинградская область) в нецензурной форме посоветовала молодежи больше работать, чтобы добиться успеха в жизни. Запись выступления чиновницы попала в Сеть.

Напутственные слова и совет в нецензурной лексике Александра Позднякова произнесла во время своего выступления на региональном молодежном форуме в Гатчине.

«Никто кроме вас делать ничего не будет, всем все равно. Это относится и к руководителям, и к добровольцам, к кому угодно. Если вы не будете реально, извиняюсь за свою цензуру, «*****», работать, в этом тяжелом современном мире будет невозможно», — сказала Позднякова.

Слова чиновницы публика восприняла неоднозначно, кто-то прокричал «фуу», а кто-то начал аплодировать. Эта реакция вызвала радостный смех у начальницы.

Добавим, что в сферу обязанностей отдела, который возглавляет Позднякова, входит организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также разработка и реализация на территории округа городских целевых программ по работе с молодежью.