Тбилиси, , 13:31 — REGNUM Руководство партии власти Грузии «Грузинская мечта» дало обещание делегатам Парламентской ассамблеи «Евронест» серьезно отнестись к предложениям от оппозиционных сил. Такое заявление 10 декабря сделал вице-президент ПА «Евронест» Андрюс Кубилюс на пресс-конференции в Тбилиси.

«Мы также получили обещание, и есть надежда, что скоро будет достигнут результат этого диалога», — добавил представитель Европарламента.

Кроме того, он отметил, что задержание протестующих органами правопорядка не относится к «европейскому стилю». Кубилюс посетовал, что в Грузии в ходе протестных акций было задержано 87 человек. О том, что в Европе задержания протестующих происходят в больших масштабах, евродепутат говорить не стал.

Как передавало ИА REGNUM, ПА «Евронест» является частью проекта Евросоюза «Восточное партнерство». В мероприятиях ассамблеи участвуют депутаты ЕС, Грузии, Украины, Азербайджана, Армении и Молдавии. Цель проекта — развитие связей между странами бывшего Советского Союза и Евросоюзом. В этот раз сессия проходит в Тбилиси.

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