Тбилиси, , 12:35 — REGNUM В Тбилиси 8 декабря открылась 8-я сессия Парламентской ассамблеи Евронест. Об этом говорится на официальном сайте ассамблеи.

Сообщается, что тема сессии: «Видения «Восточного партнерства» на будущее». Она продлится до 10 декабря. На первый день запланировано заседание Комитета по политическим вопросам, правам человека и демократии, Комитета по экономической интеграции, правовому сближению и сближению с политикой ЕС, Комитета по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданскому обществу и Комитета по энергетической безопасности.

Также запланирована встреча рабочей группы по Белоруссии и по соглашениям об ассоциации.

Как передавало ИА REGNUM, «Евронест» входит в проект Евросоюза «Восточное партнерство». Не него приехали депутаты Европарламента и пяти стран: Грузии, Украины, Азербайджана, Армении и Молдавии. Заявленная цель проекта «Восточное партнерство» — развитие связей между странами бывшего СССР и ЕС.