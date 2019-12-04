Москва, , 18:10 — REGNUM Высылка российских дипломатов из Германии в связи с делом об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили — это экстраординарная ситуация как с юридической, так и с дипломатической точек зрения, считает глава Центра европейской информации Николай Топорнин. Об этом он заявил 4 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это экстраординарная ситуация и юридически, и дипломатически. А значит, есть силы, которым это выгодно. Давайте скажем откровенно: Германия в нашем отношении в последнее время проводит сдержанно сотрудническую политику. У нас в последнее время конфликтов с ней нет. «Северный поток — 2» преодолевает сложности, выходит на финишную прямую, — сказал Топорнин. — Мы видим, что скоро состоится «Нормандский формат». Здесь тоже возможны компромиссы, которые могут повысить имидж Российской Федерации».

Но, как заметил Топорнин, есть силы, которые не хотят нормализации отношений с РФ и которые хотят усиливать санкционное давление на неё.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным The Wall Street Journal, прокуратура Германии намеревается передать дело об убийстве грузинского гражданина в Берлине федеральному прокурору по делам безопасности из-за предположения, что к этому «причастна Россия». Предполагается, что из-за него правительство ФРГ может быть вынуждено ввести антироссийские санкции в дипломатической или иной сфере.

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