Токио, , 09:57 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может остаться на своём посту четвёртый срок подряд, хотя это противоречит уставу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом заявил вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо, передает телеканал NHK.

После заседания кабинета министров Асо напомнил, что Абэ считает своей важнейшей задачей приведение действующей конституции страны к современным реалиям. Предшественники Абэ не успевали пересмотреть конституцию в течение срока своих полномочий.

По словам Асо, если Абэ не успеет внести поправки в Основной закон, пока остаётся главой правительства, то из этого положения нужно будет найти выход.

Согласно уставу ЛДП, её лидер не может возглавлять партию более трёх раз и дольше, чем девять лет. Глава японского правительства ранее заявлял, что не намерен предлагать свою кандидатуру в очередной раз.

Как сообщало ИА REGNUM, Абэ возглавил партию в 2012 году, срок его полномочий истекает в сентябре 2021 года.

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