Токио, , 07:15 — REGNUM Тщеславие японского премьер-министра Синдзо Абэ проявилось в его политических инициативах давно и достаточно явно. О том, почему Абэ приходится удовлетворяться не столь масштабными достижениями, какие виделись ему в мечтах, разъясняет обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Крупные инициативы Синдзо Абэ обставлялись им с соответствующей помпой. Особенно когда речь шла о невозможном, вроде «возвращения» «северных территорий», под которыми подразумевались российские Курилы. Дело, как мы знаем, после долгих, многостадийных и даже секретных переговоров с Москвой не дало ожидаемого эффекта. Вторым масштабным начинанием, которое могло бы внести имя Абэ в анналы японской истории, была его борьба за изменение послевоенной конституции, а именно — против пацифистской Девятой статьи. Но и здесь просвета для Абэ не видно: большинство народа против его идеи.

И тем не менее Абэ выделится в ряду японских премьер-министров: 20 ноября он поставил рекорд пребывания в должности премьер-министра Японии за всю историю этой страны: 2887 дней пробыв на своем посту. А популярность его у японской молодежи и женщин велика.

Читайте статью Анатолия Кошкина «Синдзо Абэ оставил свое имя в истории».