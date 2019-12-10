Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Жителям Грузии можно перестать бояться, что в стране появится российский центр культуры, его никто не собирается создавать. С таким обращением 9 декабря выступил перед журналистами специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы перепроверили эту информацию, и я с полной ответственностью заявляю, что ни одна государственная структура никак не причастна ни сейчас, ни прежде к созданию подобного центра», — прокомментировал Абашидзе слухи о том, что российский центр будет создан в Тбилиси уже в декабре.

Также представитель главы правительства рассказал, что нет подобной инициативы и со стороны частных организаций.

Как передавало ИА REGNUM, панические слухи в Грузии были вызваны предложением дипломата РФ Григория Карасина создать российский цент культуры в Тбилиси, сделанным 28 ноября в Праге на встрече с Абашидзе. В политической сфере такое предложение было встречено крайне негативно. Было даже заявлено, что данный центр станет центром «шпионской деятельности».

Стоит также отметить, что в столице России и ряде других городов давно работают центры грузинской культуры, но паники это не вызывает.