Екатеринбург, , 07:07 — REGNUM Решение Всемирного антидопингового агентства о запрете России выступать на международных соревнованиях и проводить их является следствием ужасающего состояния руководства спортом страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры периодической печати Уральского федерального университета Валерий Амиров.

«С премьер-министром Дмитрием Медведевым, который увидел в жестоком решении WADA продолжение антироссийской истерии, можно согласиться только частично. Разумеется, истерия имеет место и спорт — одно из направлений, по которому на нашу страну оказывается беспрецедентное давление. Однако, вердикт WADA — это следствие, а причиной является ужасающее состояние системы руководства российским спортом. Именно крах этой системы сделал возможным появление таких сомнительных личностей, как Родченков. Мы так и не узнали ни одной фамилии из числа людей, закрывавших глаза на допинговую проблему в России. Нам не назвали ни одного виновного в таком позоре. Никто не наказан, нет ни одного уголовного дела. Все это говорит о том, что кошмар будет продолжаться и унижению не будет конца», — сказал Амиров.

«И, в этом смысле, я за то, чтобы решение WADA стало реальностью. Иными методами, кажется, ситуацию с круговой порукой не изменить, конца потоку лжи не положить… Это очень печально, ни спортсмены, ни мы — зрители и болельщики такого не заслужили…», — отметил доцент.

Как сообщало ИА REGNUM, исполком WADA 9 декабря запретил России участвовать в международных мероприятиях. Запрет будет действовать четыре года.

Ранее об этом: Исполком WADA запретил России выступать на Олимпиадах