Париж, , 04:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным, назвав их «ничьей» во время пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.

«Сегодня (на встрече с Путиным — ИА REGNUM) были какие-то уступки, я это почувствовал… Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем — ничья», — объяснил Зеленский.

При этом, отметил он, переговоры были «сложными» и продолжались около часа вместо запланированных 20 минут. За это время, по его словам, были моменты, когда лидерам двух стран удалось найти взаимопонимание.

Ранее Зеленский объяснил, что главной целью его участия в «нормандском саммите» стало согласование обмена пленными по формуле «всех на всех».

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